Raoued: Projet de protection contre les inondations

Les travaux de protection de la ville de Raoued contre les inondations devront démarrer, en avril 2020, pour un coût de 9 millions de dinars (MD), annonce le maire de Raoued, Adnane Bouassida.

Les travaux englobent, notamment, l’installation de canaux d’évacuation des eaux de pluie, au niveau de l’école primaire El Yamama et du collège d’Ennkhilet, ainsi que la construction d’ouvrages hydrauliques sur la route locale n°533, précise-t-il dans une déclaration à l’agence TAP.

Le maire rappelle que, suite aux inondations enregistrées, en octobre 2019, dans la région de l’Ariana, l’Etat a alloué d’urgence un budget exceptionnel de 23 MD pour la protection de la région, dont 9 MD au profit de Raoued et 14 MD pour Soukra et l’Ariana-ville.