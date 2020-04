Rapatriement des Tunisiens: Un nouveau planning de vols sera annoncé prochainement

Le directeur de la communication au sein du ministère des Affaires étrangères, Bouraoui Limam, a déclaré que les vols de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger se poursuivent.

Un nouveau planning de vols sera annoncé prochainement, a-t-il déclaré, mardi, à l’agence TAP.

“La priorité sera accordée aux catégories de personnes vulnérables et les vols seront essentiellement programmés vers l’Afrique, la Turquie et les pays du Golfe”, a ajouté le responsable.

Il a, en outre, rappelé que les représentations diplomatiques tunisiennes à l’étranger, en collaboration avec la société civile, déploient des efforts considérables pour aider les membres de la communauté tunisienne dans leur pays de résidence, à l’instar des étudiants et des sans-emplois.

Il a ajouté que la compagnie aérienne nationale a pris les mesures nécessaires pour permettre aux Tunisiens d’effectuer les réservations.

Limam a indiqué qu’une réunion de coordination ministérielle, à cet effet, s’est tenue, lundi, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray, avec notamment la participation des ministres de l’Intérieur, du Transport et de la Logistique, du Tourisme, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

La réunion a été consacrée au suivi de l’examen de l’opération de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

Les participants ont évoqué les différentes difficultés rencontrés dans les opérations de rapatriement, notamment du point de vue logistique, appelant à aplanir toutes ces difficultés afin d’assurer le retour du plus grand nombre possible de Tunisiens.