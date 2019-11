Rapid-Poste. Pas si rapide que ça !

«220 destinations desservies par le réseau de Rapid-Poste dans le monde entier. 233 agences spécialisées couvrent l’ensemble du territoire tunisien et plus de 400 points de contact dans les bureaux de poste assurent ce service. Plus de 300 agents et cadres à votre service, 100 chauffeurs livreurs livrent quotidiennement plus de 1200 000 colis et documents Rapid-Poste sur tout le territoire tunisien. Un chiffre d’affaires annuel de 27 millions de dinars. Rapid-Poste propose des solutions sur mesure complètes et innovantes pour la prise en charge de tous vos envois (collecte, acheminement, suivi électronique, dédouanement, distribution). Plus de 800.000 envois confiés à notre réseau annuellement. Plus de 12000 appels traités mensuellement par le centre d’appels 1828 ». C’est ce que renseigne le site, vieux modèle de Rapid-Poste. Un service qui n’a pourtant rien de rapide et dont le délai est même indéfini. Il est pourtant dit sur le vieux site, est partenaire de DHL. Un service pourtant où l’employé ne vous renseigne nullement sur ses délais et le meilleur moyen d’optimiser ces délais, pour une livraison, réellement rapide, de vos colis.

Chez le centre d’appel 1828, service théoriquement chargé de recevoir les plaintes des clients, on passe plus de 2 minutes au téléphone à écouter de la Pub, avant qu’une opératrice vous répondre pour vous demander de composer un autre numéro pour un autre service. Chez l’autre service, on vous dit que c’est un «CP» et non un «EE» et qu’il n’est donc pas rapide du tout. Pour ce genre de colis, puisque l’agent de Rapid-Poste qui n’a aucun sens du marketing et ne vous donne pas le choix pour un autre service, vraiment rapide, le colis pourrait rester quinze jours, un mois et même plus.

On monte un peu plus haut dans la réclamation, et on vous dit qu’il fallait demander le «Rapid-Poste Express». Le Rapid, sans Express n’est donc plus rapide ! Sinon, il n’y a aucun moyen de savoir où votre colis se trouve, comme on ne peut vous dire quand il arrivera et même s’il arrivera un jour à destination. Tout ce que vous pouvez alors faire, c’est juste une réclamation, comme une bouteille jetée à la mer.