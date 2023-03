Ras Jdir : Déploiement de patrouilles de sécurité libyennes

Le ministère de l’Intérieur du gouvernement d’union nationale a annoncé la mise en place de patrouilles de sécurité le long du poste frontière entre la Libye et la Tunisie, de la zone d’Al-Assa jusqu’au point d’Al-Ahimer, rapporte le Libya Observer.

Les parties libyenne et tunisienne ont convenu de former un comité conjoint pour superviser le mécanisme d’entrée des voyageurs du côté tunisien, en particulier les familles, ainsi que le commerce et les ambulances.

L’accord a été conclu lors d’une réunion qui s’est tenue au centre douanier de Ras Al-Jdir, du côté libyen, et à laquelle ont participé des représentants des douanes libyennes et tunisiennes ainsi que des responsables de la police.