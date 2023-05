Ras Jdir doté des derniers équipements de technologies de pointe

Le sous-secrétaire d’Etat libyen des Transports pour les affaires ministérielles, Wissam Khalifa Al-Idrissi, a tenu au poste frontière de Ras Jdir entre la Libye et la Tunisie, une réunion pour suivre l’avancement des travaux qui y sont menés.

Dans une déclaration au Libya Herald, le directeur du bureau d’information du ministère des Transports a précisé qu’il s’est agi de mettre fin aux goulots d’étranglement, en particulier l’encombrement, et d’œuvrer à fournir les meilleurs services aux usagers du poste frontalier. Il a souligné que le ministère des transports du gouvernement d’AbdAlhamid Aldabaiba soutenait le processus de développement du poste frontalier et l’équipait des derniers équipements de technologies de pointe . Ceci afin de contribuer à la réduction de la congestion des voyageurs dans les deux sens, en partenariat avec les services de sécurité, notamment les passeports et la douane, tout en apportant l’assistance nécessaire à la résolution de tous les problèmes en suspens avec la partie tunisienne.