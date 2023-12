Raser Gaza et envoyer ses habitants au Liban, propose le maire de Metula

Envoyer les Palestiniens de Gaza fuyant les combats dans des camps de réfugiés au Liban, vider , raser et transformer toute la bande de Gaza en musée comme le camp de concentration d’Auschwitz en Pologne, telle est la proposition faite par David Azoulai, président du conseil de la ville Metula, à l’extrême nord d’Israël, sur Radio 103FM.

« Après le 7 octobre, au lieu d’inciter les gens à aller vers le sud, nous devrions les diriger vers les plages. La marine peut les transporter jusqu’aux côtes du Liban, où il y a déjà suffisamment de camps de réfugiés. Ensuite, une bande de sécurité devrait être établie de la mer jusqu’à la barrière frontalière de Gaza, complètement vide, pour rappeler ce qui s’y trouvait autrefois. Elle devrait ressembler au camp de concentration d’Auschwitz », a-t-il déclaré dans un entretien relayé par The Jerusalem Post.

« Dites à tous les habitants de Gaza de se rendre sur les plages. Les navires de la marine devraient les charger sur les côtes du Liban. Toute la bande de Gaza devrait être vidée et rasée, comme à Auschwitz. Qu’elle devienne un musée, montrant les capacités de l’État d’Israël et dissuadant quiconque de vivre dans la bande de Gaza. C’est ce qu’il faut faire pour leur donner une représentation visuelle.

« Ce qui s’est passé le 7 octobre est un second Holocauste. Le Liban dispose déjà de camps de réfugiés, et c’est là qu’ils devraient aller », a déclaré Azoulai. « Nous devrions laisser Gaza désolée et détruite pour qu’elle serve de musée, démontrant la folie des gens qui y vivaient.

