Rassemblement de protestation de la société civile devant l’ambassade US

Des représentants d’associations de la société civile et des citoyens se sont rassemblés dimanche devant le siège de l’ambassade des Etats Unis, aux berges du Lac de Tunis, pour dénoncer l’agression sioniste contre les Palestiniens à Gaza.

Les manifestants ont réclamé « l’arrêt immédiat » de l’agression sioniste et « le renvoi de l’ambassadeur américain », fustigant « le soutien sans faille » apporté par les Etats Unis à l’entité sioniste.

Le rassemblement est organisé par la Coordination « Action commune pour la Palestine » et le « Réseau tunisien de lutte contre la normalisation » avec l’entité sioniste.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Wael Nawar, membre de la coordination « Action commune pour la Palestine », a indiqué que par ce rassemblement, « nous voulons manifester notre colère face à la poursuite de l’agression sioniste contre la bande de Gaza et entendons réaffirmer notre soutien aux Palestiniens ».

« Nous demandons un cessez-le-feu immédiat à Gaza, le renvoi de l’ambassadeur des Etats Unis et l’ouverture des passages frontaliers terrestres avec Gaza pour l’acheminement de l’aide humanitaire ».

Nawar a appelé les activistes de la société civile, à participer à la caravane humanitaire organisée à l’initiative du syndicat des journalistes égyptiens. Cette caravane, a-t-il dit, a pour objectif de rassembler des activistes de la société civile, des journalistes, des syndicalistes et des artistes venant des quatre coins du monde, devant le poste-frontière de Rafah, en vue de lever l’embargo inhumain imposé par l’entité sioniste sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier.

Et d’ajouter qu’en Tunisie, une commission vient d’être constituée, il ya six jours, pour déterminer les délégations qui participeront à cette caravane.

