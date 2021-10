Rassemblement de soutien au président Kaïs Saïd, à Tunis, au milieu de mesures sécuritaires renforcées

Les partisans du président Kaïs Saïd se sont rassemblés dimanche matin, devant le théâtre municipal à Tunis. Le nombre de manifestants est estimé à quelques milliers.

Ils ont scandé des slogans appelant à ouvrir les dossiers de la corruption politique dans le pays et à maintenir les décisions de suspendre les activités de l’ARP.

Les partisans du président de la république ont dénoncé l’échec de la période la gouvernance du mouvement Ennahdha durant la dernière décennie.

L’avenue Habib Bourguiba connaît un déploiement intensif des forces de l’ordre, qui se sont aussi positionnées au niveau de tous les accès à cette avenue phare de Tunis. Des opérations de contrôle sont menées auprès des passants pour prévenir tout risque sécuritaire et l’espace où sont rassemblés les supporters de Saïd, devant le théâtre, a été encerclé.

Plusieurs personnalités politiques sont présentes à cette manifestation à l’instar de l’activiste politique et soutien du chef de l’Etat, Ridha Chiheb Mekki et l’ex-ministre du commerce, Mohamed Msellini outre les activistes du mouvement du 25 juillet.

Les partisans du chef de l’Etat avaient lancé des appels sur les réseaux sociaux pour descendre dans la rue et exprimer leur soutien aux mesures exceptionnelles décidées par le président de la République le 25 juillet dernier et le 22 septembre courant et ce, en réponse au rassemblement de protestation organisé dimanche dernier, à Tunis, contre Kaïs Saïed par les sympathisants du mouvement Ennahdha.

Les partis politiques ‘Echaâb’, ‘Alliance pour la Tunisie’ et ‘Courant populaire’ ont appelé leurs partisans à participer, dimanche, à des marches et rassemblements dans les différents gouvernorats en soutien au Président de la République.