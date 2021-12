Raz-de-marée d’Omicron » au Royaume-Uni : rappel pour tous les majeurs

« Un raz-de-marée d’Omicron. » C’est en ces termes que Boris Johnson a défini la reprise épidémique au Royaume-Uni. Dimanche 12 décembre, le Premier ministre a annoncé une forte accélération de la campagne de rappel vaccinal, avec l’objectif de proposer une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à tous les adultes d’ici fin décembre. « Je crains qu’ils ne soit désormais clair que deux doses de vaccin ne suffisent pas pour assurer le niveau de protection dont nous avons tous besoin », a-t-il déclaré dans une allocution diffusée à la télévision à 20 heures.

Une bonne nouvelle : « Nos scientifiques sont convaincus qu’avec une troisième dose, une dose de rappel, nous pouvons tous relever notre niveau de protection », a fait savoir Boris Johnson. Misant sur cette troisième dose pour éviter de submerger les hôpitaux et de paralyser l’économie, il a annoncé avancer d’un mois l’objectif d’offrir cette piqûre de rappel à tous les plus de 18 ans en Angleterre. Ils pourront désormais en bénéficier avant le Nouvel An.