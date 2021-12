Réaliser son rêve par la formation professionnelle. Tommaso Sansone y croit

Le projet Helma, financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de l’Italie, et mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations, a organisé la deuxième édition des journées portes ouvertes de la formation professionnelle en partenariat avec l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle et les commissariats de la jeunesse et des sports à Sfax et à Mahdia. Les journées portes ouvertes ont fait la tournée de 21 établissements de la jeunesse à Mahdia et à Sfax qui vise la sensibilisation des jeunes aux opportunités de la Formation Professionnelle en offrant la possibilité de la pré-inscription sur place à travers la plateforme en ligne (ATFP.tn) à l’aide de l’unité de mobile de l’agence.

902 jeunes issu de 60 établissements de la jeunesse à Mahdia et à Sfax ont participé aux journées. L’équipe du projet Helma a tenu 757 entretiens individuels dans le but de comprendre la situation socio-économique du jeune et proposer des solutions adéquates.

Les cadres de la jeunesse, formés dans le cadre de campus Helma, assureront le suivi nécessaire dans le but de fournir des solutions sur mesure aux participants en situation de vulnérabilité à risque de migration irrégulière. 412 des jeunes interviewés sont des NEET (NI À L’EMPLOI, NI EN ENSEIGNEMENT, NI EN FORMATION). 80 des jeunes déclarent être dans des postes dont 59 touchent une rémunération mensuelle inférieure à 429 DT. 202 de ces jeunes n’ont jamais entendu parler des centres de la formation professionnelle tandis que 477 ont une connaissance superficielle du système de la formation professionnelle en Tunisie.



En demandant sur les projets de vie de ces jeunes, 544 ont déclaré être intéressés par un parcours de formation professionnelle. 350 jeunes éligibles ont d’ailleurs réalisé la pré-inscription sur place. Les jeunes n’ayant pas les critères d’éligibilité bénéficieront d’un suivi personnalisé pour une prise en charge adéquate à leurs profils tel que le retour à l’école, l’insertion dans des formations de courte durée dans le secteur privé ou le placement dans des entreprises formatrices.



Tommaso Sansone, Premier Conseiller et Chef de Mission Adjoint de l’Ambassade d’Italie a déclaré que « Les jeunes Tunisiens ont des rêves comme tous les jeunes du monde et nous sommes là pour donner plus d’opportunités pour réaliser ces rêves ». Monsieur Azzouz Samri, chef de mission de l’OIM a indiqué que « Helma » ou « rêve » nous pousse à rêver tous ensemble d’une migration ordonnée, organisée et régulière. La prise en charge de ces jeunes est le résultat d’une coordination inter-structurelle entre les services du ministère de l’éducation, le ministère des affaires sociales, le délégué régional de l’enfance, les maisons des jeunes et l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle.