Réception dans les jours qui viennent de nouvelle quantité de vaccin russe Spoutnik

Une réunion tenue jeudi entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et l’ambassadeur de la Russie en Tunisie Serguey Nikolaev, a été axée sur les moyens de fournir des doses supplémentaires du vaccin Spoutnik au profit de la Tunisie. Une quantité supplémentaire de vaccins Spoutnik sera réceptionnée dans les jours qui viennent en plus d’autres quantités qui seront acheminées vers la fin de ce mois, a indiqué l’ambassadeur russe en Tunisie, selon un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public. Le chef du gouvernement a rappelé les bonnes relations entre la Tunisie et la Russie saluant la position de la Russie à côté du peuple tunisien en cette période de pandémie en favorisant des quantités de vaccins anti-covid.

Serguey Nikolaev a par la même occasion rappelé que le comité mixte tuniso-russe sera une opportunité supplémentaire afin de renforcer davantage les relations de coopération entre les deux pays signalant que la Tunisie représente une destination touristique préférée pour les russes. Le secteur du tourisme représente un vecteur de coopération et de rapprochement entre les deux pays, a-t-il noté.