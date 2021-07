Réception de 1 million de doses de vaccin Moderna offerts par les USA

Les Etats-Unis d’Amérique ont remis vendredi 1 million de doses de vaccin Moderna à travers l’initiative internationale Covax, dans le cadre des efforts déployés afin de soutenir le peuple tunisien dans sa lutte contre le coronavirus.

Ces doses de vaccins seront réparties sur les différents gouvernorats du pays à travers des unités mobiles et dans les hôpitaux, a précisé le ministre des Affaires étrangères et des tunisiens à l’étranger Othman Jerandi, appelant les Tunisiens à aller se vacciner afin de lutter contre la propagation de la pandémie tout en veillant au respect du protocole sanitaire.

Le ministre de la santé par intérim Mohamed Trabelsi, a à ce propos, affirmé que le ministère vise la vaccination du plus grand nombre de tunisien et œuvre pour accélérer le rythme de vaccination dans les plus brefs délais. Il a par la même occasion salué le soutien apporté à la Tunisie dans le cadre de l’initiative Covax par différents pays.