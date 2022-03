Recevant le nouvel ambassadeur russe, Jerandi met en avant l’importance d’élargir la coopération à de nouveaux domaines

Le ministre des Affaires Etrangères Othman Jerandi a mis en avant, en recevant vendredi le nouvel ambassadeur de Russie à Tunis, Aleksander Zolotov, l’importance des relations entre les deux pays et le souci de la Tunisie de consolider la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Il a souligné la nécessité d’élargir les perspectives de ces relations à de nouveaux secteurs innovants à l’instar des énergies renouvelables et des nouvelles technologies.

Le ministre a mis en valeur, dans ce sens, les efforts déployés par les deux partis et qui ont abouti au lancement du satellite Challege-1, fabriqué par des compétences tunisiennes, avec le concours, d’experts russes. Il a, également, rappelé, la signature d’une convention entre le Groupe Telnet et l’agence spatiale russe pour le choix, la formation et l’envoi d’une astronaute tunisienne à la station spatiale internationale ISS.

Abordant ensuite la crise entre la Russie été l’Ukraine, Othman Jerandi a insisté que le dialogue et les négociations demeurent la meilleure alternative pour éviter l’escalade et ses conséquences humanitaires.

Le ministre s’est dit, dans la foulée, rassuré de la situation des Tunisiens qui poursuivent leurs études en Russie. Il a toutefois, mis l’accent sur le renforcement de la coordination entre les deux parties pour permettre aux étudiants tunisiens d’accomplir leur cursus universitaires dans les meilleures conditions.

De son côté, le diplomate russe, qui a remis ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, s’est dit enthousiasmé par sa nomination ambassadeur en Tunisie, mettant en exergue l’image positive dont bénéficie la Tunisie dans les milieux russes.

Il a souligné son engagement à œuvrer à la consolidation des relations entre les deux pays et leur développement dans divers domaines.