Réchauffement climatique: 2023, confirmée l’année la plus chaude de l’histoire

L’année 2023 a été 1,48°C plus chaude que le climat de l’ère pré-industrielle, et donc l’année la plus chaude de l’histoire pour la planète, a confirmé, le 9 janvier 2024, le service européen d’observation climatique de la Terre « Copernicus ».

Selon des analyses et des modèles d’observation de l’évolution du climat « ERA5 », du centre européen, faites à partir d’assimilation de données, « le mois de décembre 2023 est de très loin le plus chaud des annales qui remontent à 1979.

La référence préindustrielle proposée par ERA5 est la même que celle du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Cette référence fournit des estimations horaires d’un grand nombre de variables climatiques atmosphériques, terrestres et océaniques. Les données couvrent la Terre sur une grille de 30 km et résolvent l’atmosphère en utilisant 137 niveaux de la surface jusqu’à une hauteur de 80 km.

Selon le rapport sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, publié, le 10 janvier 2024, les évènements climatiques extrêmes, conséquence directe du réchauffement climatique, figurent parmi les risques ayant le plus grand impact potentiel à l’échelle mondiale pour l’année 2024.