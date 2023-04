Récolte céréalière: Vers la collecte de 2,5 millions de quintaux

Au cours de la saison 2022/2023, la récolte céréalière devrait atteindre environ 2,5 millions de quintaux, contre 7,4 millions de quintaux, au cours de la saison écoulée, a indiqué le membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la Pêche (UTAP), chargé des grandes cultures, Mohamed Rjaibia.

Rjaibia a expliqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que la revue à la baisse des estimations préliminaires de la récole (3,4 millions de quintaux) intervient suite à la hausse des températures enregistrée, fin mars.

Et d’ajouter que les sites de production de Tunis, Béja, Jendouba et la zone irriguée de Kairouan ont été impactés à cause de l’rareté des pluies et la hausse des températures, causant une baisse de la production qui devrait être compensée par l’augmentation des quantités importées afin de répondre à la demande locale.

Il a fait savoir que la Tunisie a besoin de deux millions de semences pour la saison 2023/2024, des quantités qui devront être assurées à partie de la récolte actuelle.

Rjabia a appelé à identifier des solutions efficientes soutenant l’agriculteur dans la lutte contre les problématiques liées à sécheresse et la rareté de l’eau.

Il a recommandé dans ce sens de favoriser l’adaptation aux changements climatiques, d’autant plus que les grandes cultures sont pluviales.

Rjaibia a précisé que la persistance de la baisse de la récolte céréalière qui menace la sécurité alimentaire nécessite des solutions radicales.

