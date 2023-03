Recommandations du ministère de la santé avant et pendant le mois de ramadan

A l’ occasion de l’avènement du mois de ramadan, le ministère de la santé recommande aux Tunisiens de commencer à réduire la consommation de café et de thé et à cesser de fumer pour préparer le corps au mois saint.

Le ministère recommande également, dans une note d’information, de retarder le repas du shour qui doit être équilibré, complet et riche en amidon (pain complet, bsissa, mesfouf, sorgho…). Il doit aussi contenir une quantité suffisante de liquides dont notamment l’eau outre quelques fruits et légumes ainsi que du lait et dérivés à condition que ces produits soient stérilisés.

Le ministère souligne également la nécessité d’éviter de trop manger à la rupture du jeûne et de ne pas consommer différents types de viandes (rouge, blanche et poissons) en un seul repas.

Il convient aussi de réduire la consommation des matières grasses, de sel et de sucre, d’avoir une activité physique le soir, comme la marche (deux heures après l’iftar), et de dormir au moins 7 heures par jour.

En ce qui concerne le repas de l’iftar, le ministère a recommandé de rompre le jeûne avec un peu de liquide, comme du lait chaud ou de la bsissa avec de l’eau ou de l’eau non froide, et d’éviter les aliments gras ou salés. Il convient ensuite de faire une pause et de manger quelques dattes ou fruits, avant de poursuivre le repas de l’iftar.

Au cours de la soirée, le ministère a indiqué qu’il est possible de manger des céréales et dérivés et du lait stérilisé, en évitant les sucreries et les boissons sucrées. En revanche, il est recommandé de boire suffisamment d’eau.

Pour ce qui est des diabétiques, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées, le ministère de la santé a souligné la nécessité de consulter un médecin avant le mois de Ramadan pour s’assurer de la possibilité de jeûner et avoir les médicaments appropriés.