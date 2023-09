Reconverti dans les arbres fruitiers, il exporte le « Hindi » vers l’Espagne et le Koweit

Ce n’est pas de la publicité, mais un bel exemple de reconversion et d’entrepreneuriat. Baccalauréat en Economie et Gestion 2012, BTS en Infographie 2D et 3D 2017, et qui décide de se reconvertir et se lancer dans une formation continue en culture des arbres fruitiers. En 2018, Mohamed Akremi (Notre photo) lance un petit projet au Rgueb à Sidi Bouzid pour la culture des petits pois et piments.

2019, le jeune entrepreneur franchit le pas, se lance dans l’export et créé sa propre CCI dénommée « Carthago Expo », à laquelle fait suite deux ans plus tard la création de « TuniLeaf » pour l’export des fruits et légumes frais

« Je suis dans ce domaine depuis 2019. Je fait mes exports avec des clients du golf, et les fruits à noyaux surtout, les dattes pour l’Allemagne, et les légumes pour la France et Pays-Bas ».

Avec le « Hindi » ou figue de barbarie, Akremi fait désormais et après cette reconversion réussi, un chiffre d’affaires qui varie entre 300 et 600 milles dinars « et nous espérons l’augmenter, surtout avec les dattes Deglet Nour car cette compagne va être bonne au niveau de quantité et qualité » dit-il à Africanmanager.

Les figues de barbarie qu’il exportait avec comme pépins seulement et en huile, Akremi en exporte depuis 5 ans et de huile et cette année en fruit entier. Il en exporte vers l’Espagne et le Kuwait, et espère en produire un volume de 130 tonnes dans trois mois pour un CA de 150 milles euros.