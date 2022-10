Recrutement de 1100 assistants universitaires au titre de 2022

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a fait savoir, mardi que 1100 assistants universitaires ont été recrutés dans le corps des enseignants-chercheurs rattachés aux universités, au titre de 2022.

IL a ajouté, dans une déclaration à la presse, en marge de la réunion de coordination des directeurs généraux des centres de recherche, que des comités indépendants sont chargés de la publication des résultats de ce recrutement.

Concernant la réunion de coordination des directeurs généraux des centres de recherche relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Boukthir a souligné que l’objectif de cette réunion est de souligner la nécessité de valoriser les résultats de la recherche scientifique, étant donné que ce cercle est encore relativement faible en Tunisie bien que le pays soit au premier rang à l’échelle internationale en termes de production scientifique et de publications scientifiques.

A cet égard, le ministre de l’enseignement supérieur a indiqué que la recherche scientifique sera orientée vers les priorités nationales, à l’instar des énergies renouvelables (Centre de recherche de Borj Cedria) et la recherche en technologie de l’eau (Centre de recherche et des technologies de l’eau de Borj Cedria), ajoutant que l’adhésion de la Tunisie au réseau Horizon Europe (2021-2027) a ouvert la voie aux chercheurs pour financer leurs projets de recherche.

Il est à noter que cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la politique participative adoptée par le ministère de l’enseignement supérieur basée sur la concertation et la coordination avec les établissements publics de recherche scientifique dans le but de développer leurs activités, d’activer leur rôle dans la promotion de la recherche scientifique et de répondre aux attentes au niveau du développement économique et social du pays.