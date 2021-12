Récupération de la ferme domaniale agricole « Borj Toumi 1 » située à la Manouba

Les services de la direction générale des domaines de l’Etat et des affaires foncières de la Manouba ont récupéré, lundi, la ferme domaniale agricole « Borj Toumi 1 » de 542 hectares, située dans la délégation El Batan relevant du gouvernorat de la Manouba.

La restitution de ce bien domanial intervient en exécution d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la Manouba en raison de manquements contractuels constatés au niveau de cette ferme.

La ferme restituée contient des constructions domaniales anciennes, 3 puits, des oliviers, une huilerie, des dépôts frigorifiques, des arbres fruitiers et des espaces pour les grandes cultures.

L’opération de restitution a été effectuée en présence des autorités locales et sécuritaires et la ferme restituée a été confiée aux services de l’Office des Terres Domaniales, en attendant sa réintégration dans le circuit économique dans les plus brefs délais.

Il importe de noter que 2200 hectares de terres domaniales ont été restitués dans le gouvernorat de la Manouba, depuis le lancement de la campagne nationale de restitution des terrains domaniaux illégalement, exploités en 2018.