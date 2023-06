Récupération de la ferme domaniale Assafa2

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat à Zaghouan ont récupéré mardi, la ferme domaniale « Assafa 2 », située dans la délégation d’El Fahs, a annoncé le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

La récupération de la ferme intervient suite au non respect par la société exploitante obligations contractuelles et de développement. Elle s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la décision de déchéance prise par les ministres des domaines de l’Etat et des affaires foncières et de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche. La gestion de cette ferme qui s’étend sur 786 hectares et comprend notamment , des plantations d’oliviers et d’amandes ainsi que plusieurs dépôts, a été confiée au services régionaux de l’Office des terres domaniales en prévision de son integration dans le circuit économique.

L’opération a été menée sans incidents avec la contribution des autorités régionales et sécuritaires.