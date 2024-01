Récupération de 10 hectares dans la délégation de Mornag

Un lot technicien d’une superficie de 10 hectares situé dans la délégation de Mornag (gouvernorat de Ben Arous), a été récupéré, jeudi, par les services de la Direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières de Ben Arous, a fait savoir, jeudi, le ministère de tutelle. Une partie de cette parcelle abrite des arbres fruitiers et se trouve dans la zone humide de Mornag.

Cette récupération intervient conformément à une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région. Elle a été effectuée en collaboration avec les forces de sécurité, en présence des autorités régionales et locales.

Les services de l’office des terres domaniales (OTD) se sont engagés à gérer le bien récupéré en attendant sa réaffectation ultérieure selon les procédures légales en vigueur.

