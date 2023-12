Récupération d’une ferme domaniale agricole de 114 Hec à Sidi Thabet

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières à l’Ariana ont récupéré, mardi, 19 décembre 2023 la ferme domaniale agricole appelée « Fenark 1 El Firdaous », située dans la région de « Charfesh » de la délégation de Sidi Thabet, a annoncé le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières.

La ferme a été récupérée en vertu de l’exécution d’une décision de déchéance de droit émise par les ministres des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques, et de la Pêche après avoir enregistré des violations contractuelles à cet égard.

Cette propriété agricole, d’une superficie de 114 hectares, comprend deux écuries et des espaces dédiés aux grandes cultures.

» L’opération d’exécution a eu lieu en présence des différentes autorités administratives impliquées en coordination avec les forces sécuritaires, et le domaine récupéré a été remis aux services de l’office des terres domaniales (OTD) pour la gestion et l’entretien jusqu’à sa réaffectation dans les meilleurs délais conformément aux dispositions légales en vigueur « , a fait savoir la même source.

