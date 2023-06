Récupération d’une terre domaniale non agricole à Tozeur

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat à Tozeur ont procédé à la fin de la semaine dernière, à la récupération d’un terrain domanial non agricole d’une superficie de 20 hectares, situé dans la Cité de l’Aéroport, dans la délégation de Tozeur (gouvernorat de Tozeur).

D’après un communiqué, publié lundi, par le ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières, la récupération de ce bien s’est déroulée en présence des autorités régionales, et ce, en application de six décisions d’évacuation émises par le gouverneur de la région.

Le terrain récupéré sera pris en charge par la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières de Tozeur, jusqu’à sa mise en exploitation de nouveau

