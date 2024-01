Récupération d’une carrière de pierre marbrée d’une superficie de 4,5 hectares

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des Affaires Foncières à Kasserine ont récupéré, vendredi, une carrière de pierre marbrée située dans la propriété domaniale connue sous le nom de Jebel Dachra, dans la délégation de Thala, d’une superficie de 4,5 hectares.

Cette opération a été réalisée en coordination avec les services de la direction régionale de l’Equipement et de l’Habitat à Kasserine et les autorités sécuritaires de la région, indique le ministère des Domaines de l’Etat.

Cette récupération a été effectuée conformément à la décision du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires Foncières de résilier le contrat de location en raison de la violation des conditions contractuelles par le locataire de la carrière domaniale, précise ce département.

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat à Kasserine prendront en charge la réaffectation de la carrière mentionnée conformément aux dispositions légales en vigueur.

