Référendums en Ukraine: Les autorités prorusses revendiquent la victoire

Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporijjia, Kherson, Lougansk et Donetsk ont revendiqué mardi la victoire du « oui » en faveur d’une annexion par la Russie, lors des « référendums » d’annexion organisés par Moscou et dénoncés par Kiev et ses soutiens occidentaux.

La prochaine étape revient au Parlement russe, censé voter dans les jours qui viennent un traité formalisant l’intégration des quatre régions au territoire russe.

Dans la foulée de ce processus parlementaire, le président Vladimir Poutine pourrait prononcer un discours dès le 30 septembre pour annoncer formellement l’annexion des territoires ukrainiens, selon les agences russes.

En attendant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré mardi soir dans une vidéo postée sur Telegram que l’Ukraine agirait « pour défendre son peuple ».

Les alliés de l’Ukraine ont dénoncé ces scrutins, organisés dans l’urgence face à la progression des forces de Kiev.

La secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques a répété mardi lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur ces « référendums » d’annexion, le soutien des Nations unies à « l’intégrité territoriale de l’Ukraine » dans ses « frontières reconnues ».

Le G7 a juré de ne « jamais reconnaître » les résultats et Washington a promis une réplique « sévère » par la voie des sanctions économiques.

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a répété que les Etats-Unis et leurs alliés prendraient en représailles de nouvelles et « sévères » sanctions contre la Russie, face à ces annexions qu’il a qualifiées d' »action diabolique ».