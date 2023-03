Réforme de la justice en Israël: Netanyahu limoge le ministre de la Défense

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a limogé dimanche son ministre de la Défense qui a appelé la veille à une pause d’un mois dans le processus de réforme judiciaire controversée voulue par le gouvernement.

Après l’annonce du limogeage, des milliers de manifestants ont convergé, selon la police, vers la rue Kaplan dans le centre de Tel-Aviv, épicentre des manifestations se tenant chaque semaine depuis la présentation en janvier par le gouvernement, du projet de réforme qui divise le pays.

La réforme du gouvernement, l’un des plus à droite de l’histoire d’Israël, qui vise à accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats met en péril selon ses détracteurs, le caractère démocratique de l’Etat d’Israël.

Netanyahu et ses alliés d’extrême droite et ultra-orthodoxes l’estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, qu’ils jugent politisée.

Dans un discours samedi soir, le ministre démis, pourtant du même parti de droite que Netanyahu, le Likoud, a dit craindre qu’une poursuite des divisions au sein de la population sur ce dossier engendre une « vraie menace pour la sécurité d’Israël ».

A Tel-Aviv, des manifestants ont incendié des pneus dimanche soir, a indiqué la police dans un communiqué.

Une journaliste de l’AFP a constaté que des manifestants avaient brulé un canapé et, à d’autres endroits, du bois. Selon elle, une foule immense a gagné les rues de Tel-Aviv et des manifestants ont bloqué la principale autoroute traversant la métropole côtière, la Ayalon.

Munis de drapeaux bleu et blanc, des manifestants ont scandé des slogans comme « Bibi dégage! », reprenant le surnom de Benjamin Netanyahu.

D’autres rassemblements spontanés ont eu lieu devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem ainsi que dans d’autres villes du pays comme à Haïfa (nord) et à Beer Sheva (sud), selon les médias locaux.