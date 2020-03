Régions-Covid19 : Aides exceptionnelles aux municipalités

Des aides exceptionnelles de 360 mille dinars seront accordées aux municipalités, soit l’équivalent de 15 mille dinars par commune, annonce, mercredi, dans une déclaration à l’agence TAP, le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoune, en visite à Douar Hicher (gouvernorat de la Manouba).

Ces crédits, accordés pour la prévention contre le Covid-19, seront alloués par les gouverneurs et les conseils régionaux, après identification des besoins de chaque collectivité locale, selon les priorités et surtout au profit des communes nouvellement créées, ou les plus démunies.

Cette subvention s’accompagnera d’aides en nature qui seront distribuées, dans un délai d’une semaine. Il s’agit de désinfectants pour les mains, dans le cadre d’un marché passé par le ministère, pour un montant de 200 mille dinars, ainsi que des masques de protection offerts gracieusement par un investisseur.

En marge de sa visite, à Douar Hicher, à l’occasion d’une campagne de désinfection de la cité, le ministre indique, également, que la Tunisie mène une guerre contre le Covid-19, avec pour arme principale le citoyen et son comportement rationnel. Il rend hommage à l’adhésion de la société civile à l’effort de l’Etat et à l’élan de solidarité citoyenne qui se profile.

La campagne de désinfection à Douar Hicher, organisée à l’initiative des services du ministère des Affaires locales, en coordination avec la société nationale de la protection des végétaux (SONAPROV), a englobé les principales artères de la ville et devra toucher, ultérieurement, les points d’accès des établissements de santé, des espaces commerciaux et de la zone industrielle.