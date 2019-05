Registre électoral: Le nombre d’électeurs s’élève à 6 millions 800 mille

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Nabil Baffoun, a annoncé, mercredi soir, la prorogation, au 15 juin prochain, de la date de clôture des inscriptions au registre électoral.La date de clôture des inscriptions pour les élections législatives et présidentielle étant initialement fixée au 22 mai 2019.

Dans une conférence de presse, Baffoun a expliqué que la décision de prorogation, prise à l’unanimité par les membres du conseil de l’Instance, a été décidé afin de permettre aux Tunisiens résidant à l’étranger de s’inscrire pour participer aux prochaines élections.

Ces derniers, a-t-il expliqué, n’ayant pas bénéficié, dès le début de la période d’inscription, des mêmes services et conditions d’inscription fournis à leurs concitoyens en Tunisie.

Baffoun a rappelé que le nombre total des nouveaux électeurs inscrits au registre électoral a atteint, jusqu’au mercredi 22 mai, 1 million 156 mille.

Et d’ajouter que ce chiffre a dépassé les prévisions estimées qui tablaient sur un total de 1 million 100 mille nouveaux inscrits.

Par ailleurs, le nombre total d’électeurs inscrits au registre électoral s’élève à 6 millions 800 mille y compris les Tunisiens établis à l’étranger.