Régression du nombre des mouvements de protestation en Tunisie au 1er Ter 2023

Le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a indiqué que le nombre des mouvements de protestation a connu une régression au cours du quatrième trimestre de l’année 2023 pour atteindre 600 mouvements dont 86,5 pc mouvements organisés, contre 680 mouvements de protestation au cours du troisième trimestre de la même année, 894 mouvements de protestation au cours du deuxième trimestre, et 1 262 mouvements de protestation au cours du premier trimestre de l’année 2023.

Malgré la baisse continue du nombre de mouvements de protestations, le gouvernorat de Gafsa a conservé la première place à l’échelle nationale au cours des troisième et quatrième trimestres de l’année dernière en attirant le plus grand nombre de mouvements de protestation, puisqu’il a enregistré 107 mouvements au cours des mois d’octobre, novembre et Décembre 2023, tandis que le gouvernorat de Tunis arrive en deuxième position avec 105 mouvements de protestation au cours de ces mêmes mois.

Les établissements éducatifs ont occupé la première place dans le classement des lieux de protestation en accueillant 140 mouvements au cours du dernier trimestre de 2023, suivis par les médias avec 93 mouvements, et la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) qui a connu un léger repli par rapport aux mois derniers.

Dans son rapport mensuel sur les protestations sociales, le Forum a indiqué que 209 mouvements de protestation ont été recensées dans les différentes régions du pays en décembre dernier.

La plupart de ces mouvements de protestations ont été observés dans le gouvernorat de Tunis (49), suivis du gouvernorat de Gafsa (39) puis dans les gouvernorats de Nabeul, de Médenine et de Tataouine, selon le même rapport.

Ces protestations ont porté sur les revendications financières, les droits des travailleurs, la régularisation de la situation professionnelle des enseignants suppléants et autres employés.

