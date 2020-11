Réhabilitation de la station d’épuration de Sud Méliane moyennant un financement européen de 136 MD

Des travaux de réaménagement et d’extension vont démarrer d’ici un mois au niveau de la station d’assainissement de Sud Méliane (Radès).

Le coût de ces travaux, qui se poursuivront durant 36 mois (jusqu’à 20q23), est estimé à 136 millions de dinars financés conjointement par l’AFD, l’UE et la BEI.

Lors d’une visite, mardi, au site du projet, l’ambassadeur de France en Tunisie André Parant a indiqué que ce projet est une composante du programme DIPOLMED qui interviendra au niveau de trois autres stations d’épuration (Sousse-Hamdoun, Jedaida et Kélibia) moyennant une enveloppe de 460 millions de dinars, ce qui permettra de réduire davantage la pollution de l’eau et conserver le littoral.

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie Marcus Cornaro, a souligné que 342 mille familles tunisiennes bénéficieront du programme DIPOLMED qui vise à accompagner l’Office national d’assainissement (ONAS) dans la réalisation de la première partie d’un plan d’investissement ambitieux en matière d’assainissement des zones côtières.

Il prévoit, en plus des travaux prévus au niveau des 4 stations d’épuration littorales, notamment la réhabilitation et l’extension d’environ 540 km de réseaux d’assainissement, 53 stations de pompage et 29 000 boîtes de branchement.