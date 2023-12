Un portail électronique tuniso-libyen pour faciliter les échanges commerciaux

Un portail électronique tuniso-libyen sera mis en place pour faciliter les relations et les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques des deux pays.

L’information a été annoncée, lundi, par la » Chambre de Commerce et de l’Industrie de Tunis » (CCITUNIS) lors d’une séance de travail avec une délégation de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Benghazi actuellement en visite en Tunisie, indique un communiqué du Centre de promotion des exportations (CEPEX) publié, mardi.

La rencontre a notamment porté sur les moyens de développement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays et la nécessité de renforcer le tissu économique tunisien dans les régions de l’Est de la Libye.

Les deux parties ont mis l’accent sur l’importance de fournir des opportunités d’investissements en faveur des opérateurs économiques tunisiens dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du commerce ainsi qu’au niveau des établissements hospitaliers.

La délégation de la Chambre de Benghazi a rappelé dans ce cadre que les investisseurs étrangers bénéficient en Libye d’une exonération financière et fiscale.

Ils ont appelé à développer les partenariats entre les entreprises des deux pays et à favoriser la participation, en 2024, d’un nombre plus importants d’entreprises tunisiennes dans les grandes manifestations commerciales à Benghazi.