Relations IT Tunisie-Côte d’Azur : Mission Tunisia Tech Tour

Du 20 au 22 novembre, Hervé Laubertie et Jean-François Chapperon de Team Nice Côte d’Azur, en collaboration avec la Technopole NOVATION CITY de Sousse, organisent un Tech Tour en Tunisie.

Cette initiative stratégique vise à établir des relations d’affaires durables entre la Tunisie et la Métropole Nice Côte d’Azur, en mettant l’accent sur les secteurs de la technologie et de l’innovation.

Cette approche s’inscrit dans une perspective plus large, reconnaissant le rôle croissant de la Tunisie en tant qu’acteur clé dans le paysage économique et technologique méditerranéen et sud-européen.

La délégation, composée de Team Nice Côte d’Azur et de membres de la French Tech Côte d’Azur, prévoit des rencontres ciblées avec des startups, des institutions académiques et de recherche à Novation City, ainsi qu’avec des acteurs clés de DOT et Startup Village.

Ces interactions visent à explorer les opportunités de collaboration et d’investissement mutuel. Par ailleurs, la mission prévoit des rendez-vous avec des entreprises qui envisagent de s’implanter sur la Côte d’Azur, comme Liberty Com System, qui partagera son expérience récente d’implantation à Nice.

Cette initiative s’inscrit dans un engagement à long terme entre les deux territoires. En 2024, une mission retour est prévue, avec des entreprises tunisiennes en visite à Nice, soulignant ainsi la réciprocité et la pérennité de cette collaboration internationale.