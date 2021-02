Remaniement ministériel: Saïed rencontre ce mercredi des députés des différents groupes parlementaires

Le président de la République, Kaïs Saïed tiendra, mercredi à midi, une rencontre avec des députés des différents groupes parlementaires de l’opposition et parmi ceux représentés au gouvernement, a fait savoir le député du bloc démocratique, Zouhaier Maghzaoui.

Joint au téléphone par l’agence TAP, Maghzaoui a indiqué qu’il est probable que la rencontre portera sur le remaniement ministériel et le blocage relatif à la prestation de serment, devant le chef de l’Etat, des onze nouveaux ministres qui ont obtenu la confiance du parlement.

Pour sa part, le chef du gouvernement Hichem Mechichi, tient, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, une réunion avec des juristes.

Cette réunion intervient dans un contexte de blocage au sujet du remaniement ministériel et le refus du président de la République de convoquer les nouveaux ministres pour la prestation du serment.

Le 25 janvier 2012, Kais Saied a indiqué lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale que le remaniement ministériel n’a pas respecté les dispositions de la Constitution.

Il a également déclaré que les personnes proposées dans le remaniement ministériel, suspectées d’être impliquées dans des affaires de corruption ou de conflit d’intérêt ne pourront pas prêter serment.

Lundi dernier, Mechichi avait adressé une requête, par courrier officiel, au Tribunal administratif à propos du litige sur le remaniement ministériel.

L’Assemblée des représentants du peuple avait accordé, le 26 janvier dernier, la confiance à onze nouveaux ministres proposés par le chef du gouvernement lors d’un remaniement ministériel annoncé le 16 du même mois.

