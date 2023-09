Remise des clefs de 123 logements sociaux à Gaafour

-Les clefs de 123 logements sociaux collectifs et individuels bâtis à la délégation de Gaafour (gouvernorat de Siliana) ont été remis, mercredi, à leurs bénéficiaires par la ministre de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzri.

Cofinancé à hauteur de 7,6 millions de dinars par le budget de l’Etat et le Fonds saoudien de développement (FSD), ce projet porte sur 7 immeubles composés d’un Rez de chaussée + 2 étages comportant 93 logements et 30 logements individuels.

La ministre de l’Equipement a rappelé que le programme spécifique du logement social est cofinancé à hauteur de 1278 millions de dinars par le budget de l’Etat, le Fonds saoudien de développement (FSD) et le Qatar.

Le projet en question comporte deux composantes dont la première porte sur l’éradication des logements rudimentaires et leur substitution par des logements nouveaux et la deuxième prévoit l’aménagement et la mise à disposition des bénéficiaires des lotissements sociaux.

L’objectif est de fournir 13,4 mille logements sociaux durant la première phase et la construction de 5000 autres d’une valeur de 450 millions de dinars durant la deuxième phase, a-t-elle ajouté.

Zenzri a mis l’accent par ailleurs sur la nécessité de vérifier les listes pour leur accorder aux ayants-droits.

La commission régionale chargée du suivi du programme des logements sociaux au gouvernorat de Siliana a adopté, au mois de mai, une première liste des bénéficiaires. La dite liste a été affichée afin de recevoir les oppositions.

