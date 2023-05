Remise des prix aux trois meilleures idées de projets innovants dans les secteurs de l’artisanat et de l’agro-alimentaire

Des prix ont été décernés, mercredi, aux trois meilleures idées de projets innovants dans les secteurs de l’artisanat et des produits agro-alimentaires parmi 12 porteurs de projets innovants.

Hamza Enachi a remporté le premier prix d’une valeur de 30 mille euros, pour son invention permettant aux apiculteurs de récolter le miel directement de la ruche d’une manière plus facile que les méthodes traditionnelles utilisées en Tunisie et dans le monde, datant de plus de 150 ans .

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Enachi a fait savoir que cette méthode innovante est moins coûteuse que la méthode traditionnelle de collecte du miel et permettra aux apiculteurs de gagner du temps et de conquérir les marchés internationaux.Le 2ème prix, d’une valeur de 20 mille euros a été décerné à Chaker Trabelsi, pour son invention d’appareils conçus à partir de l’intelligence artificielle et utilisés dans plusieurs secteurs tels que la santé, l’environnement, les énergies renouvelables et l’agriculture. L’objectif est de baisser la consommation de l’énergie et d’éviter le gaspillage de l’eau, notamment dans le secteur agricole.

S’agissant du 3ème prix d’une valeur de 10 mille euros, il a été accordé à Insaf Ayari pour la création d’une machine de production des algues aquatiques, en tant que complément alimentaire.La présidente de la Chambre du commerce et de l’industrie du Cap Bon, Najoua Rekik Attia a indiqué, lors d’une conférence nationale sur les incubateurs d’innovation et le transfert technologique en Méditerranée organisée à Tunis, que ces prix s’inscrivent dans le cadre de la réalisation du projet « les incubateurs pour l’innovation et et le transfert technologique dans la région de la méditerranée (INTECMED) » , financé par l’Union européenne (UE).Ce projet vise à garantir l’ouverture des universités sur leur environnement industriel et économique dans quatre pays à savoir la Tunisie, l’Egypte, l’Espagne et la Grèce.Attia a précisé que les 12 projets ont été choisis parmi 82 porteurs de projets qui ont bénéficié d’un programme d’encadrement et de vulgarisation durant 4 mois ( du fin octobre 2022- fin février 2023) dans « l’Incubateur d’innovation et de transfert de technologie », installé à la pépinière du Technopôle de Borj Cedria.

De son côté, le Directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du Commerce et de développement des exportations, Lazhar Bannour a indiqué que le département œuvre à aider les jeunes à accroître les exportations et créer de la richesse ainsi qu’une nouvelle dynamique économique en Tunisie ainsi qu’à rompre avec les secteurs traditionnels aux fins de se positionner sur le marché local, rivaliser avec les produits importés, et accéder aux marchés internationaux.Il a souligné, dans ce cadre, l’importance de la recherche scientifique et de l’innovation dans le soutien des jeunes chercheurs à identifier des solutions techniques et technologiques contribuant à la prospérité du pays, ainsi qu’à identifier des solutions opérationnelles pour réduire le déficit commercial et contribuer à assurer la sécurité alimentaire.

De son côté, le directeur général de l’Agence nationale de promotion de la recherche scientifique (ANPR) Chedly Abdelly a mis l’accent sur l’importance de créer des structures et des laboratoires de recherche scientifique, rappelant que la Tunisie est classée 12ème à l’échelle internationale en matière de production scientifique.Il a souligné l’impératif de surmonter les défis actuels, dont la méthode de valorisation des résultats de la recherche, soulignant que le ministère œuvre actuellement à élaborer une stratégie globale et participative sur les priorités de la recherche, et à financer plusieurs programmes de coopération entre les structures de la recherche et l’environnement socio-économique.