Remise des trophées du personnel Italcar

Avec beaucoup d’émotion et de l’authenticité que la cérémonie des remises

des trophées du personnel d’Italcar a été célébrée au siège sociale de la

société sise à Megrine.

ITALCAR, concessionnaire officiel des marques Fiat, Fiat Professional, Alfa

Romeo Jeep, Iveco et Changan a organisé cet événement dans le but de

valoriser ses métiers.

L’objectif de la cérémonie est avant tout d’assembler le personnel autour des

valeurs et objectifs de l’entreprise, d’encourager et récompenser le travail

d’équipe.