Remplacement de Boris Johnson: Les prétendants sortent du bois￼￼

Les manœuvres ont commencé vendredi pour remplacer le Premier ministre britannique Boris Johnson après sa démission provoquée par une crise politique sans précédent, et son ancien ministre de Finances Rishi Sunak a été l’un des tout premiers à se positionner pour sa succession.

Johnson a démissionné jeudi, lâché par le parti conservateur épuisé par les scandales à répétition qui ont marqué près de trois ans au pouvoir de l’ancien héros charismatique du Brexit.

Entre mardi et jeudi, quelque 60 membres de son gouvernement – ministres, secrétaires d’Etat et autres collaborateurs aux responsabilités moindres – avaient démissionné après un nouveau scandale, ne lui laissant pas d’autre option.

« Je me présente pour être le prochain chef du parti conservateur et votre Premier ministre. Rétablissons la confiance, reconstruisons l’économie et réunissons le pays », a déclaré vendredi soir sur Twitter Rishi Sunak. « Mes valeurs ne sont pas négociables, patriotisme, justice, et travailler dur », a-t-il ajouté dans une vidéo très léchée où il souligne notamment l’importance de sa famille.

Un sondage auprès de 493 membres du parti pour la chaîne Channel 4 le donne candidat préféré des conservateurs (25%), devant la ministre des Affaires étrangères Liz Truss (21%).

Donné en tête dans un précédent sondage cette semaine, le ministre de la Défense Ben Wallace n’est cette fois que troisième à 12%. Une volatilité qui laisse augurer une compétition très ouverte, dans laquelle la secrétaire d’Etat au commerce extérieur Penny Mordaunt et l’ancien ministre de la Santé Sajid Javid semblent aussi être de sérieux concurrents. Mais aucun d’entre eux ne s’est à ce stade déclaré.