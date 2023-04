Rencontre des chefs militaires tunisiens et américains à bord du porte-avions  George H.W. Bush

Le général de brigade Tarek Akremi, chef d’état-major adjoint des opérations de l’armée de l’air tunisienne ainsi que des membres du personnel militaire et civil, ont embarqué à bord du porte-avions de classe Nimitz USS George H.W. Bush, le 22 mars 2023.

Selon le site officiel de la Marine américaine « America’s Navy », cette visite a eu lieu alors que le commandant des forces navales américaines en Europe et en Afrique (NAVEUR-NAVAF), l’amiral Stuart B. Munsch, accueillait plus de 80 délégués, dont le secrétaire américain à la marine, le commandant des garde-côtes américains et des chefs d’état-major de la Marine de 38 pays, dont s le vice-amiral Adel Jehane, chef d’état-major de la marine tunisienne, pour le premier sommet des forces maritimes africaines (AMFS) qui s’est tenu à Sal Island, Cabo Verde, du 20 au 22 mars 2023.

« Ce fut un honneur de rencontrer et de passer du temps avec le général de brigade Akremi, et de souligner la valeur des opérations aux côtés d’un groupe d’attaque de porte-avions de la marine américaine », a déclaré le contre-amiral Dennis Velez, commandant du CSG-10, George H.W. Bush CSG. « Nous apprécions notre relation avec les forces armées tunisiennes, et des opportunités comme celle-ci nous permettent d’opérer, de nous exercer et d’apprendre l’un de l’autre ».

Avant l’engagement à bord du George H.W. Bush, les marins américains et tunisiens de Leyte Gulf et de Syphax ont effectué un exercice combiné de visite, d’embarquement, de fouille et de saisie.

Au cours de la mission à bord du George H.W. Bush, les chefs militaires tunisiens et les diplomates américains ont rencontré les responsables du CSG-10, le CSG George H.W. Bush, pour discuter de l’importance du partenariat américano-tunisien.

Le CSG-10, le CSG George H.W. Bush, est en déploiement programmé dans la zone d’opérations NAVEUR-NAVAF, employé par la Sixième flotte américaine pour défendre les intérêts des États-Unis, des alliés et des partenaires, précise la même source ajoutant que, depuis plus de 80 ans, NAVEUR-NAVAF forge des relations stratégiques avec ses alliés et partenaires, en s’appuyant sur un socle de valeurs communes pour préserver la sécurité et la stabilité.