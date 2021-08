Rencontre entre des députés et le SG de l’UGTT

Une rencontre entre le Secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) Noureddine Taboubi et six députés représentant les groupes parlementaires de « Tahya Tounes », « la Réforme » et « Al Wtania » a eu lieu, ce lundi, à Tunis.

- Publicité-

Selon un bref communiqué publié par la centrale syndicale, la rencontre intervient à la demande des députés de ces blocs. Elle a été axée sur la situation générale dans le pays à la lumière des mesures exceptionnelle qui sont en cours, ainsi que sur la nécessité de garantir les droits et libertés, le respect de la loi et l’intégrité des individus.

Au cours de cette entrevue, les députés ont mis en avant le rôle important que devrait jouer l’UGTT en cette étape délicate que traverse