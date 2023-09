Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs des pays membres de l’UE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a procédé avec les ambassadeurs des pays membres de l’Union européenne à un « large tour d’horizon » sur le Partenariat liant la Tunisie et l’Union européenne et les perspectives de son renforcement, à l’aune du Mémorandum d’entente sur un partenariat stratégique et global conclu à Tunis, le 16 juillet 2023.

La rencontre, qui s’est déroulée à la résidence de l’ambassadeur d’Espagne dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, s’inscrit dans le cadre des « réunions périodiques avec les différents groupes régionaux des ambassadeurs accrédités en Tunisie », indique le département des Affaires étrangères dans un communiqué.

Cette rencontre a également été « une occasion renouvelée pour illustrer l’excellence des liens et du partenariat tuniso-européens et l’engagement des deux parties de les consolider davantage pour mieux gérer les défis communs inédits », selon la même source.

Le ministre des Affaires étrangères et les ambassadeurs européens ont aussi eu « un échange de vues sur les différentes questions régionales et internationales d’intérêt commun » ainsi que les questions à l’ordre du jour de la prochaine 78ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

- Publicité-