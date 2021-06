Rencontre Mechichi-Tabboubi

L’importance du travail commun entre le gouvernement et la centrale syndicale a été au centre de la rencontre tenue mercredi entre le chef du gouvernement Hichem Mechichi et le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi. L’objectif de ces concertations est de surmonter les difficultés économique et sociale rencontrées et assurer un meilleur encadrement aux catégories vulnérables notamment avec la propagation de la pandémie covid-19, indique un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public.

Le chef du gouvernement a mis en relief l’importance de la concertation entre les deux parties citant à ce propos la réunion 5+5 axée sur la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers, a encore précisé la même source.

Tabboubi a pour sa part, salué le souci du gouvernement visant à respecter les engagements précédents entre les deux parties et l’impératif de concertation continue pour résoudre les différents problèmes. L’accent mis sur l’importance de partenariat entre le gouvernement et la centrale syndicale intervient quelques jours après la déclaration de Tabboubi, au terme de sa réunion avec le président de la République, portant sur la présence d’indices positifs permettant de sortir de la crise actuelle vécue dans le pays.