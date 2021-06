Rencontres d’affaires virtuelles France-Tunisie, le 24 juin: Les entrepreneurs au cœur de la relance

Des rencontres d’affaires virtuelles France-Tunisie 2021, seront organisées le 24 juin 2021, par Business France. Elles sont ouvertes à toutes les entreprises françaises et tunisiennes, a fait savoir mercredi, l’ambassade de France à Tunis.

L’objectif est « de partager les expériences, la vision de sortie de crise et permettre aux PME des deux pays de se rencontrer lors de rendez-vous B2B « , précise t-elle.

Au programme de ce évènement, des témoignages d’entrepreneurs sur leur expérience autour des thèmes suivants : « Tunisie porte d’entrée vers l’Afrique » ; « transformation digitale & hub de talents » ; « chaînes de valeur industrielles & transition énergétique » ; « santé & agro-industrie – facteurs de résilience » ; « financement des projets et de l’activité ».

Il y aura également, des rendez-vous professionnels sécurisés et pré-qualifiés avec les experts et les sociétés des deux pays, sur la plateforme de Matching de Business France.

Cette action est organisée en partenariat avec l’UIB, Mazars et Bpifrance, FIPA, la CONECT et la CPME, les réseaux ENTREPRENDRE et ANIMA, la CTFCI, les CCE et de nombreuses entreprises acceptant de témoigner, pour contribuer à renforcer une reprise vigoureuse post covid entre les deux rives de la méditerranée. A noter que BUSINESS FRANCE est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie française.