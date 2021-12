Rencontres eaux et assainissement France – Tunisie – Libye

Business France Tunisie organise des rencontres professionnelles avec les opérateurs eaux et assainissement de Tunisie et Libye. Aujourd’hui, l’eau est un enjeu stratégique et constitue le sixième objectif de développement durable défini par les Nations unies en 2015. La pandémie de COVID-19 a d’ailleurs rappelé l’importance cruciale de l’accès à une eau propre pour tous afin de prévenir et de contrôler les maladies.

Avec ses opérateurs, ses écoles et centres de recherches, ainsi que des entreprises reconnues à l’international, la France est engagée depuis plusieurs décennies en faveur du développement d’infrastructures en eau et assainissement. Soumise au stress hydrique, l’Afrique du Nord fait partie des régions prioritaires pour le soutien de la France, en particulier à travers les financements du groupe AFD, les solutions proposées par SUNREF ou le FASEP et l’assistance d’EXPERTISE FRANCE.

L’approche régionale des sujets entre la Tunisie et la Libye est intéressante pour développer une vision commune avec les entreprises de nos trois pays. C’est précisément le sens des rencontres organisées les 14 et 15 décembre par BUSINESS FRANCE à Tunis, en partenariat avec l’ONAS et la SONEDE (pour la Tunisie) et la General Company for Water and Wastewater de Libye.