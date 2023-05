Rencontres entre hommes d’affaires tunisiens et libyens pour stimuler la coopération bilatérale

Des rencontres bilatérales de partenariat ont été organisées, jeudi, au siège de la Chambre de commerce et d’industrie du Centre, à Sousse, entre une délégation d’entrepreneurs libyens représentant la Chambre de commerce de Misrata (Lybie) et leurs homologues tunisiens du Centre et du Sahel.

Ces rencontres interviennent dans l’objectif de stimuler la coopération entre les hommes d’affaires des deux pays, afin d’accroitre les échanges commerciaux et encourager les investissements conjoints, a indiqué à l’Agence TAP, le président de la Chambre de commerce du Centre, Nejib Mellouli.

Les participants ont, à cette occasion, approfondi la réflexion sur les perspectives et les aspects de la coopération économique et les opportunités d’investissement disponibles entre les deux Chambres dans l’intérêt des deux côtés.

Ainsi, plusieurs domaines d’activités ont été au centre des discussions, dont notamment, l’emballage, les matières premières de l’industrie de l’aluminium, le ciment, le gypse et la céramique, l’ingénierie et la conception architecturale.