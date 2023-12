Rencontres « One to One » avec les Chefs des représentations commerciales à l’étranger

Le Centre de Promotion des Exportations organise sous l’égide du Ministère du Commerce et de Développement des Exportations et en collaboration avec les Chambres de Commerce et d’Industrie du Centre et de Sfax des rencontres » One to One » avec les Chefs des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger.

Ces rencontres représentent « une occasion d’échanger avec les Chefs des représentations commerciales à l’étranger et d’identifier les opportunités d’exportation des produits tunisiens sur les marchés d’accréditation », a souligné le CEPEX .

Il est à noter que le réseau actuel des représentations commerciales du CEPEX à l’étranger couvre 15 pays à savoir : Algérie, Libye, Maroc, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Emirats Arabes Unis, Jordanie, Cameroun, Nigéria, Kenya, Côte d’Ivoire, Sénégal, RDC.

Ces rencontres se tiendront le 25 Décembre 2023 à la Maison de l’Exportateur à Tunis (Lien d’inscription : https://forms.gle/Cx5zWLQodEXTZSzA6 ), ensuite elles seront organisées le 26 Décembre à Sfax: https://forms.gle/Cx5zWLQodEXTZSzA6 et enfin, à 27 Décembre à Sousse: https://forms.gle/Cx5zWLQodEXTZSzA6

Les sociétés tunisiennes intéressées à y participer peuvent confirmer leur participation à travers les liens d’inscription mentionnés ci-dessus.