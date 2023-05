Rencontres professionnelles tuniso-algériennes dans le secteur de la pêche et la production halieutique

Le centre de promotion des exportations annonce dimanche, l’organisation, via sa représentation commerciale à Alger, des rencontres professionnelles B2B Tuniso-Algériennes dans le secteur de la pêche et la production halieutique du 22 au 25 Mai 2023 à Alger.

Cette mission qui se déroulera en marge du salon » Djazqua « , « constituera une opportunité pour les sociétés tunisiennes spécialisées dans le secteur de la pêche et l’aquaculture de présenter leurs produits et leurs savoir-faire auprès des acheteurs Algériens ».

Au programme de cette mission : Une visite de prospection au salon » Djazqua « , des rencontres professionnelles B2B avec des acheteurs algériens potentiels et des visites d’entreprises et de sites de production.

Les professionnels intéressés peuvent s’inscrire en ligne via https://www.e-cepex.tn/c/b2b/details/163.

