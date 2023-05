Rencontres-Tunisie le 23 mai 2023 à Business France à Paris

Les 5èmes Rencontres Tunisie sont organisées par Business France le 23 mai prochain à Paris, en partenariat avec la FIPA, la CONECT, la CCI Tuniso-Française, le Tunisia Africa Business Council (TABC), The DOT, la French Tech Tunis et la Chambre de Commerce Franco-Arabe.

Ces rencontres permettront de partager les expériences et de faire le point sur le marché tunisien – où de nombreuses sociétés françaises disposent d’équipes et de filiales – en mettant en avant les opportunités liées au développement du tissu industriel, du secteur des technologies, du numérique, de la décarbonation, du tourisme et de l’agro-industrie.