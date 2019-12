René Trabelsi assure que le bus qui s’est renversé à Amdoun, remplit les conditions légales

Le ministre du transport par intérim, René Trabelsi a assuré dimanche, en marge d’une visite dans le gouvernorat de Tozeur, que le bus touristique qui s’est renversé, dimanche matin, à Amdoun dans le gouvernorat de Béja, remplit les conditions légales et appartenait à une agence de voyages

Il a indiqué qu’il y a un suivi de cet accident douleureux qui a fait 24 morts, sur un total de 45 touristes tunisiens, qui étaient en route vers la région de l’Ain Drahem.

Trabelsi a fait savoir que Youssef Chahed, chef du gouvernement, chargé de la gestion des affaires courantes, a interrompu sa visite à Tozeur où il prévoyait d’inaugurer un hôtel, pour repartir immédiatement, vers la capitale, pour gérer les suites de l’accident.

Le ministre du transport par intérim, a affirmé que des mesures ont été prises pour assurer les soins nécessaires aux blessés, indiquant qu’il allait rendre visite aux familles des personnes décédées.

A rappeler que le bilan préliminaire de l’accident de la route survenu dimanche matin, dans la région de Snoussi entre Ain Drahem (gouvernorat de Jendouba) et Amdoun (gouvernorat de Béja) est de 24 décès et 18 blessés.