Renforcement de la coopération tuniso-iranienne dans le domaine de la santé

Les moyens de renforcer la coopération tuniso-iranienne dans le domaine de la santé à travers l’échange d’expertises et d’expériences ont été au centre de la rencontre du ministre de la santé, Ali Mrabet, mardi, au siège du ministère, avec le vice-ministre iranien de la santé, Hossein Farshidi.

Mrabet a exprimé, selon un communiqué publié par le ministère, la disposition de la Tunisie à renforcer l’échange d’expertise avec l’Iran dans un certain nombre de spécialités, telles que la chirurgie cardiovasculaire, notamment chez l’enfant et la lutte contre les maladies cancéreuses, outre la consolidation du partenariat dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, de la production de vaccins et de sérums, de la formation et de la recherche médicale.

De son côté, Hossein Farshidi s’est félicité du niveau des relations tuniso-iraniennes, saluant les compétences médicales tunisiennes.

