Renforcement de la sécurité portuaire en Tunisie

Le renforcement de la sécurité portuaire est au centre d’un atelier qui se tient à Hammamet du4 au 8 juillet courant. Trente-six participants du ministère tunisien du Transport, de l’autorité portuaire, des sociétés d’acconage et d’autres entités directement impliquées dans la sûreté portuaire, développent des moyens de collaboration et de coopération au niveau national en vue d’améliorer la mise en œuvre et la conformité aux exigences internationales.

La question clé débattue est la mise en œuvre du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS) pour les autorités désignées (DA) et les agents de sûreté des installations portuaires (PFSO).

Les participants amélioreront leur capacité à mener efficacement leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes des mesures de sûreté maritime de l’OMI, notamment le chapitre XI-2 de la Convention SOLAS, le Code ISPS, le Recueil de directives pratiques OMI/OIT sur la sûreté dans les ports et les directives connexes. Les rôles et responsabilités de surveillance de l’AD chargée de la mise en œuvre du Code ISPS sont également abordés au cours de l’atelier, qui est organisé par l’OMI et le ministère britannique des transports (DfT).